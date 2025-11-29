Lakanwal ha ottenuto l’asilo ad aprile? Il rimpallo di responsabilità sulla sparatoria di Washington

Prima ancora che emergessero tutti i dettagli sulla sparatoria di Washington, la politica americana si è lanciata in un rimpallo di responsabilità su chi abbia permesso a Rahmanullah Lakanwal, l’afghano accusato di aver ucciso la soldatessa Sarah Beckstrom, di entrare e poi rimanere negli Stati Uniti. Per i funzionari dell’amministrazione Trump, la responsabilità ricadrebbe interamente su quella di Biden, accusata di aver fatto arrivare nel Paese migliaia di afghani con controlli sbrigativi e insufficienti. Tuttavia, secondo un’organizzazione che collabora con il governo per il reinsediamento degli evacuati, sarebbe stata proprio l’amministrazione Trump a concedere l’asilo a Lakanwal. 🔗 Leggi su Open.online

