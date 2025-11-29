L’aggiornamento ad Android 16 arriva su questi Nothing HONOR OnePlus e Samsung
Aggiornamenti ad Android 16 in rollout per Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro, HONOR Magic V5, OnePlus 12R e Samsung Galaxy Tab A9+! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
