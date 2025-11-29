Ladri specialisti arrestati a Napoli rubavano Rolex a Milano col ' trucco' dello specchietto | come agivano

ladri specialisti arrestati napoliLadri specialisti arrestati a Napoli, rubavano Rolex a Milano col 'trucco' dello specchietto: come agivano - Due uomini arrestati a Napoli per due rapine a Milano: orologi di lusso sottratti con la tecnica dello specchietto. virgilio.it scrive

ladri specialisti arrestati napoliLadri di orologi arrestati a Milano: il video - Sono due italiani, residenti a Napoli che agivano in coppia a bordo di scooter. Da ilgiorno.it

ladri specialisti arrestati napoliMilano e i ladri di orologi di lusso: arrestati i due specialisti della tecnica dello “specchietto” - I due colpi contestati risalgono al 5 e al 12 febbraio 2025, entrambe in viale Fulvio Testi ... Da msn.com

