Ladri specialisti arrestati a Napoli rubavano Rolex a Milano col ' trucco' dello specchietto | come agivano
Due uomini arrestati a Napoli per due rapine a Milano: orologi di lusso sottratti con la tecnica dello specchietto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
