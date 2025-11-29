Ladri di orologi arrestati a Milano | il video

Ilgiorno.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In manette due specialisti della tecnica dello “specchietto”. Sono due italiani, residenti a Napoli che agivano in coppia a bordo di scooter. I due colpi contestati risalgono al 5 e al 12 febbraio 2025, entrambe in viale Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ladri di orologi arrestati a milano il video

© Ilgiorno.it - Ladri di orologi arrestati a Milano: il video

