Ladri di orologi arrestati a Milano | il video

In manette due specialisti della tecnica dello “specchietto”. Sono due italiani, residenti a Napoli che agivano in coppia a bordo di scooter. I due colpi contestati risalgono al 5 e al 12 febbraio 2025, entrambe in viale Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri di orologi arrestati a Milano: il video

Altre letture consigliate

Il ladro (o i ladri) hanno messo le mani su un prezioso orologio Patek Philippe ed alcuni gioielli. Indagano i carabinieri di Salò. - facebook.com Vai su Facebook

Milano e i ladri di orologi di lusso: arrestati i due specialisti della tecnica dello “specchietto” - I due colpi contestati risalgono al 5 e al 12 febbraio 2025, entrambe in viale Fulvio Testi ... Lo riporta msn.com

Così rubavano i Rolex in strada a Milano: presi due "professionisti dello specchietto" - La polizia ha arrestato due uomini italiani di 38 e 47 anni: sono accusati di due furti in città, sempre con la stessa tecnica. milanotoday.it scrive

Con tecnica specchietto rapinano orologi lusso, arrestati in due - Per aver rapinato due orologi di valore con la tecnica dello specchietto, metodo da loro già collaudato in passato e di cui esano "specialisti", due uomini , rispettivamente di 38 e 47 anni e con prec ... Riporta rainews.it