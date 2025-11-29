L' addio a Luigi Errichiello | Il tuo sorriso resta la luce più bella Fissata la data dei funerali | FOTO

Resta forte il dolore per la morte di Luigi Errichiello, il 53enne di Vetralla vittima del tragico incidente stradale sulla provinciale Vetrallese. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo che, con il suo sorriso e la sua gentilezza, ha lasciato un segno indelebile. Alessia, così come tanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

