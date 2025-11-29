L' acqua potabile rischia la privatizzazione in Romagna? Tutte le risposte sulla rivoluzione silenziosa in corso
Entro la fine dell'anno cambierà il governo dell'acqua pubblica in Romagna. Parliamo di un complesso e articolato sistema di impianti che da grandi opere come la diga di Ridracoli o il potabilizzatore di Ravenna (Nip2), permettono di far arrivare l'acqua nei rubinetti di 1,2 milioni di romagnoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Avviso importante causa guasto sulla conduttura principale della acqua potabile in via Castellamonte attualmente sono in corso le ricerche e riparazioni, appena ripristinato il guasto sarà mia cura informarvi! Grazie per attenzione - facebook.com Vai su Facebook
Agrigento, l’azienda idrica pubblica è in rosso: l’acqua rischia di tornare a essere gestita dai privati - L’avvento di Aica, l’azienda idrica comuni agrigentini, era stato salutato come il ritorno all’acqua pubblica dopo anni di mala gestio, ma il sogno rischia di svanire in fretta. Da ilfattoquotidiano.it
La Finanziaria stoppa la privatizzazione dell acqua: solo società pubbliche - acqua come bene comune non mercificabile, e che si è tradotto in un grande successo normativo, vogliamo che i ... Segnala vita.it
Acqua potabile. Sicura in quasi il 100% dei casi, ma un italiano su tre non si fida. Il rapporto Censia Iss - I primi dati raccolta dal neonato Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque su 2,5 milioni di analisi, un sito e un video spiegano ‘il viaggio dell’acqua’ e gli effetti sulla salute. Riporta quotidianosanita.it