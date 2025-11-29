L’abbraccio dello ‘zio’ Carlo Conti al baby prodigio del pianoforte | Orgoglioso di te Alessandro Ora studia mi raccomando

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 29 novembre 2025 – “Bravo Alessandro, lo zio Carlo è davvero orgoglioso di te. Sono sicuro che diventerai un grande musicista, ma ora studia, mi raccomando”. Un breve messaggio video, poche parole dense di significato per un in bocca al lupo davvero speciale. E' quello di Carlo Conti al piccolo Alessandro Gervasi, il baby prodigio del pianoforte che proprio oggi, sabato 29 novembre, si è visto consegnare uno strumento nuovo di zecca con il quale coltivare la sua grande passione. Il sogno di Alessandro è realtà, il ‘piccolo Mozart’ ha un nuovo pianoforte: “Bianco e nero, come lo voleva lui” Un pianoforte per il piccolo Alessandro, il videomessaggio di Carlo Conti: "Sono molto orgoglioso di te" Carlo Conti e l’abbraccio a Sanremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’abbraccio dello ‘zio’ Carlo Conti al baby prodigio del pianoforte: "Orgoglioso di te, Alessandro. Ora studia, mi raccomando”

