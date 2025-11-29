La Wada mette in allerta milioni di sportivi | giocare a Padel o calcetto è pericolosissimo!

Un caso nato in Norvegia scatena reazioni a livello internazionali. Un’atleta era stata giudicata positiva ai test antidoping dopo aver giocato su un campo sintetico: ma la verità era ben diversa. E più grave Ricordate la Wada? L’Agenzia Mondiale Antidoping salita agli onori della cronaca dopo la squalifica di Jannik Sinner per il caso Clostebol? L’organizzazione mondiale è tornata alla ribalta: ma stavolta non per punire chi ha ritenuto colpevole dell’assunzione di qualche sostanza proibita: bensì per certificare l’onestà di una sportiva che era rimasta coinvolta in una vicenda di doping. Ma allo stesso tempo, confermando l’estraneità della diretta interessata, ha ribadito un concetto chiaro, che porta alla luce delle preoccupazioni enormi per milioni di sportivi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

