Le dichiarazioni del governatore alla vigilia del confronto all'Ars. PALERMO, 29 novembre 2025. Alla vigilia della seduta dell'Assemblea regionale siciliana che discuterà la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha tracciato un ritratto sincero e personale del proprio ruolo. Parlando da Castello Utveggio, il governatore ha ammesso: "A volte mi arrabbio, ma non porto rancore", sottolineando di essere, come tutti, una persona con "pregi e difetti". "Non è una vita facile". Schifani ha spiegato come il suo quotidiano alla guida della Regione sia tutt'altro che semplice: "Mi arrabbio quando vedo che qualcosa non funziona, ma poi torno a lavorare con i miei collaboratori", ha detto, rimarcando che la responsabilità istituzionale impone di andare oltre le difficoltà.

© Dayitalianews.com - La vita “in salita” del presidente della Regione secondo Schifani