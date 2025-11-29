La Vardera | Organizzazione antidemocratica del Comitato No Ponte la battaglia appartiene a tutti
Nel giorno della grande manifestazione contro il Ponte sullo Stretto, che si svolgerà oggi a Messina, l’onorevole Ismaele La Vardera – deputato regionale, giornalista e leader di Controcorrente - ha diffuso una lettera aperta ai messinesi in cui esprime alcune perplessità sulle modalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Tgs. . Italo-Belga, avviato il procedimento per la revoca della concessione della spiaggia di Mondello. Per il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, che aveva denunciato per primo la vicenda, si tratta di una 'svolta epocale'. Servizio di Cinzia Gizzi - facebook.com Vai su Facebook