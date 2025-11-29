La Valle dei Templi si accende di arancione | il messaggio dell’Inner Wheel contro la violenza sulle donne

La Valle dei Templi, con il suo silenzio millenario e la forza delle sue architetture, si è trasformata in un luogo di memoria e impegno civile. L’ulivo di Giunone e la chiesa del Villaggio Mosè illuminati di arancione hanno fatto da cornice alla presentazione di un video a tema che è il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

