La truffa sulle ' comunicazioni urgenti' ai pazienti tramite sms L' Asl Fg avverte | Non richiamate
Numerosissimi messaggi telefonici stanno raggiungendo, in questi giorni, cittadini foggiani invitando loro a contattare “con urgenza” gli uffici dell'Asl Foggia per fantomatiche “comunicazioni”, indicando un numero al quale fare riferimento. Non si tratta, però, di un servizio offerto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Catania: attenzione ai messaggi truffa che si spacciano per comunicazioni del Centro Unico di Prenotazioni dell’ASP di Catania. L’azienda sanitaria invita i cittadini a non cliccare link sospetti e a denunciare eventuali truffe - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni da una tv argentina: gaffe incredibile Vai su X
La truffa dell'sms su "comunicazioni urgenti" ai pazienti, la Regione avverte: "Non richiamate" - Un messaggio, arrivato sui cellulari di diversi cittadini del Lazio, fornisce un numero da richiamare, spacciato per quello di una Asl. latinatoday.it scrive
Sms truffa ai pazienti su finte comunicazioni urgenti, l'allarme della Regione Lazio: «Non richiamate» - Allerta della Regione Lazio, che mette in guardia su finti sms ai pazienti. Come scrive msn.com
Sms truffa, la Regione mette in guardia i cittadini da finte comunicazioni sanitarie urgenti - Molti cittadini del Lazio hanno già ricevuto messaggi che invitano a richiamare con urgenza un numero. Come scrive latinatoday.it