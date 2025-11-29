La truffa sulle ' comunicazioni urgenti' ai pazienti tramite sms L' Asl Fg avverte | Non richiamate

Numerosissimi messaggi telefonici stanno raggiungendo, in questi giorni, cittadini foggiani invitando loro a contattare “con urgenza” gli uffici dell'Asl Foggia per fantomatiche “comunicazioni”, indicando un numero al quale fare riferimento. Non si tratta, però, di un servizio offerto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

