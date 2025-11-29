La terza vita dei vestiti che ricicliamo | come la mia felpa è finita in Africa

Bolognatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso febbraio, all’inizio del progetto Dossier di BolognaToday, ho scritto un articolo nel tentativo di ricostruire il tragitto che seguono i vestiti che gettiamo nei raccoglitori per il riciclo. All’interno della felpa e dei pantaloni che ho messo in due differenti bidoni per i rifiuti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

