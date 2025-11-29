La tastiera dell’iPhone nasconde le vocali italiane | ecco cosa sta succedendo

Milioni di italiani possessori di iPhone si sono trovati di fronte a un piccolo, ma significativo enigma digitale: dove sono finite le vocali accentate sulla tastiera? Tutte relegate in fondo a una lista di opzioni, nascoste dietro caratteri che la maggior parte degli utenti italiani non utilizzerà mai nella propria vita quotidiana. Il problema è emerso con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo iOS, quando Apple ha ridisegnato l’interfaccia della tastiera virtuale. La nuova disposizione delle opzioni relative alle vocali accentate ha generato non poca confusione tra gli utenti, trasformando un gesto automatico in una caccia al tesoro digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

