La storica trattoria Casottel potrebbe chiudere | Contratto non rinnovato a Milano contano più i grattacieli
Il Casottel è una piccola cascina ottocentesca situata nel quartiere Corvetto che oggi rischia di non esistere più perché il Comune di Milano non gli ha rinnovato il contratto d’affitto. La proprietaria, Martina Conte, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
