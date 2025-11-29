La storica trattoria Casottel potrebbe chiudere | Contratto non rinnovato a Milano contano più i grattacieli

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Casottel è una piccola cascina ottocentesca situata nel quartiere Corvetto che oggi rischia di non esistere più perché il Comune di Milano non gli ha rinnovato il contratto d’affitto. La proprietaria, Martina Conte, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

storica trattoria casottel potrebbeLa storica trattoria Casottel potrebbe chiudere: “Contratto non rinnovato, a Milano contano più i grattacieli” - Il Casottel è una piccola cascina ottocentesca situata nel quartiere Corvetto che oggi rischia di non esistere più perché il Comune di Milano non gli ... Da fanpage.it

Milano, raccolta firme per salvare la Trattoria Casottel - Palazzo Marino ha deciso di non rinnovare il contratto d'affitto. Segnala msn.com

Trattoria Casottel: «Tra due anni saremo attività storica, ma il Comune ci caccia...» - Il Casottel è nato nel 1989 a Nosedo, ma nella cascina con giardino fin dal 1963 c’è sempre stata un’osteria con cucina, diventata un luogo di comunità. Scrive msn.com

