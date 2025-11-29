La storia di zia Ada | 97 anni la patente e una memoria di ferro

Adalgisa Tedesco è nata il 30 aprile 1928 e vive a Grottaminarda (Avellino): la sua storia ha fatto il giro d'Italia per il rinnovo della patente a un'età così veneranda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La storia di zia Ada: 97 anni, la patente e una memoria di ferro

Argomenti simili trattati di recente

Oggi cala il sipario su una storia lunga 58 anni. Da domani, si apre la partita più importante: riaccendere le luci della fabbrica. - facebook.com Vai su Facebook

RISTORANTI - Il Capriccio di Manerba del Garda celebra 60 anni di storia e 25 anni di stella Michelin con una serata speciale e un menu firmato da Enrico Barto #Ristorazione #Horeca #Foodservice Vai su X

Dalla vecchia zia Ada - Quella di Luca Cervo con la pizza è una lunga storia d’amore che inizia con una pizzeria al taglio e arriva a questo piccolo, ma delizioso locale vicino al mare. Riporta gamberorosso.it

A 97 anni "zia Gina" testimonial della Rubbettino - A 97 anni testimonial della nuova campagna della casa editrice "Rubbettino" sui social e nelle librerie di sensibilizzazione alla lettura. Lo riporta ansa.it

La "zia Gina", 97 anni e con la quarta elementare. Per la sua passione di leggere è diventata testimonial di una casa editrice - Novantasette anni, chioma argentea timidamente raccolta, sguardo avido di quella cultura che non ha potuto apprendere sui banchi di scuola: è il profilo della signora Gina Lanzillotta che, dalla sua ... Lo riporta repubblica.it