La Stampa assediata Albanese choc | Sia monito per i giornalisti Meloni indignata | Parole gravi
Mentre continua ad arrivare solidarietà bipartisan delle istituzioni e della politica per l’assalto subito ieri dalla redazione de La Stampa a Torino per mano di alcuni manifestanti pro-Pal, Francesca Albanese dedica parole in contrapposizione netta ad ogni forma di supporto alla redazione del quotidiano espressa fino ad ora. La Relatrice speciale Onu per i Territori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Sgravi fiscali: il Parlamento intende ridurre i tagli per scuola, ricerca e stampa - facebook.com Vai su Facebook
Albanese choc sull'assalto alla Stampa: "Condanno la violenza ma sia da monito ai giornalisti" - Ancora una volta sono destinate a fare polemica le parole della relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati. Come scrive msn.com