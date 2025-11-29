La Sprint per la Ferrari è una catastrofe e Gasly sbeffeggia Hamilton

Una catastrofe. Non basta il 13esimo e 17esimo posto nella Sprint in Qatar per la Ferrari di Leclerc e Hamilton, ci si mettono pure gli avversari a sbeffeggiarti. Pierre Gasly, 18esimo con la sua Alpine a 69 secondi dal vincitore Oscar Piastri ha avvicinato Hamilton chiedendogli che stesse passando la sua Ferrari. Lo riporta Formula1 Passion. Per Hamilton “A Maranello non meritano questo”. “A fine gara Gasly si è avvicinato a me e mi ha detto ‘la tua macchina era terribile‘”. Il segno della resa per il britannico pluricampione del mondo. “Le modifiche dopo quanto emerso dal simulatore non sono state positive – ha spiegato Hamilton – stiamo riscontrando enormi difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

