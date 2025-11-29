Nel cuore dell’Asia centrale, l’Afghanistan ha tanti tipi di piatti diversi almeno quanti sono i Paesi con cui confina. Un mosaico di sapori, profumi e tradizioni che ne riflette la storia millenaria e la posizione geografica, crocevia di popoli e culture tra Asia, Medio Oriente e Persia. La cucina afghana, infatti, è stata influenzata nei secoli da quella persiana, indiana, turca e centroasiatica, creandone una piacevole ed equilibrata sintesi. Anche la varietà di terreni e climi contribuisce ad arricchire il quadro e nei mercati si trovano melograni e melanzane accanto a uva, mele, cavolfiori, carote, meloni, patate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La speziata cucina dell’Afghanistan