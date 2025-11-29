la silvano fedi in festa

Pistoia, 29 novembre 2025 – Una serata di autentica convivialità, vissuta con lo spirito di una grande famiglia sportiva. La Asd Silvano Fedi ha celebrato la propria festa sociale riunendo atleti, tecnici, famiglie e amici per premiare i più meritevoli dell’anno e annunciare ufficialmente l’appuntamento del 14 dicembre con “L’Americana in Piazza”, spettacolare gara che animerà Piazza del Duomo a Pistoia. Guidata da Guido Amerini, la società ha colto l’occasione per tracciare un bilancio di un anno intenso, ricco di progetti e attività dedicate a tutte le fasce d’età. Dal settore giovanile dell’atletica leggera, che accoglie bambini fin dai 5 anni al Campo Scuola di Pistoia, ai corsi di ginnastica artistica nelle Palestre Raffaello e Pertini; dall’attività fisica adattata alla Palestra Capostrada e quella motoria per adulti e terza età alla Roncalli e al Circolo di Candeglia, fino ai corsi di ballo e danza alle Palestre Raffaello e Auditorium. 🔗 Leggi su Lanazione.it

