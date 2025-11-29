La sicurezza non è mai un tema secondario

La sicurezza, in Italia, non è un’idea astratta né un tema buono solo per i dibattiti politici. È qualcosa che le persone vivono sulla propria pelle, ogni giorno. È la strada che si sceglie per tornare a casa, è l’incontro che mette a disagio, è la decisione di fare un giro più lungo per evitare. 🔗 Leggi su Today.it