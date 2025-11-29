La scuola riscrive il canto per la recita di Natale e cancella Gesù da Jingle Bells | è polemica

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scuola primaria a Magliano ha modificato il testo del canto per la recita di Natale eliminando il nome di Gesù "per garantire la laicità". La decisione non è stata condivisa da tutti i genitori ma l'istituto fa sapere che la canzone rimarrà quella proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

