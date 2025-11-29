La scuola riscrive il canto per la recita di Natale e cancella Gesù da Jingle Bells | è polemica

Una scuola primaria a Magliano ha modificato il testo del canto per la recita di Natale eliminando il nome di Gesù "per garantire la laicità". La decisione non è stata condivisa da tutti i genitori ma l'istituto fa sapere che la canzone rimarrà quella proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Gesù sparisce dalla recita scolastica di Magliano in Toscana. La scuola riscrive Jingle Bells per evitare riferimenti religiosi e garantire la laicità dell’istituto Ma molti genitori parlano di censura e tradizione stravolta: «Così il Natale perde senso» Leggi l’articol - facebook.com Vai su Facebook

Webinar per le scuole: Editing genetico, riscrivere la vita Il 12 dicembre, ore 11, nel webinar per le scuole secondarie di II grado, ne parliamo con @DiMiccoLab, group leader all’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano. us02web.zoom.us/ Vai su X

Recita di Natale con la canzone Jingle Bells senza riferimenti a Gesù, la scuola è laica: genitori in protesta, è polemica - In una scuola primaria in Toscana si starebbe organizzando una recita senza riferimenti religiosi. Come scrive tecnicadellascuola.it

Jingle Bells viene riscritto eliminando i riferimenti religiosi: pioggia di critiche sulla scuola elementare - Un istituto toscano è finito sotto i riflettori per una scelta che divide: la riscrittura di Jingle Bells per la recita di Natale. Scrive skuola.net

Graffignano, niente recita di Natale né inaugurazione della scuola. Polemica tra Comune e opposizione - A Graffignano impazza la polemica sul rinvio del taglio del nastro alla Dante Alighieri. Si legge su ilmessaggero.it