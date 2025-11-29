La scoperta della Fda Usa | 10 bambini morti per il vaccino Covid

La Food and Drug Administration statunitense ha scritto in una nota interna che almeno 10 bambini sono probabilmente morti “a causa” delle vaccinazioni contro il COVID-19. Citando come possibili cause della morte la miocardite, o infiammazione cardiaca. Ne parla il New York Times. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che include la FDA, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters sul rapporto. Kennedy e i vaccini. La notizia arriva mentre il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha drasticamente modificato la politica governativa sui vaccini Covid. 🔗 Leggi su Open.online

