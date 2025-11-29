La Sant' Anna porta l’intelligenza artificiale nel real estate

Pisa, 29 novembre 2025 - Lunedì 1 dicembre, alle 10:30, nell’Aula Magna Storica della Scuola Sant’Anna, saranno presentati i risultati di REAL – Real Estate Analytics Laboratory, il progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Devitalia, partner tecnologico pisano da sempre impegnato nelle sfide dell’innovazione, e sviluppato congiuntamente con i ricercatori del CNR, dell’Università di Firenze e dell’Università IUAV di Venezia, oltre che con primari operatori del settore. REAL nasce con un obiettivo chiaro: innovare il settore immobiliare attraverso l’integrazione di dati eterogenei, analizzati mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

