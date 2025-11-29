La Samb ad Arezzo dopo il ribaltone in panchina Più di 5mila al Comunale

Forte di una striscia di dieci risultati utili consecutivi, l'Arezzo ospita la Samb per consolidare il primato. Il clamoroso caso Rimini ha ridisegnato la classifica e cancellato il +3 degli amaranto sul Ravenna, in attesa dell'ultima di andata quando i romagnoli resteranno a riposo. Considerando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

