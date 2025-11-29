La Samb ad Arezzo dopo il ribaltone in panchina Più di 5mila al Comunale
Forte di una striscia di dieci risultati utili consecutivi, l'Arezzo ospita la Samb per consolidare il primato. Il clamoroso caso Rimini ha ridisegnato la classifica e cancellato il +3 degli amaranto sul Ravenna, in attesa dell'ultima di andata quando i romagnoli resteranno a riposo. Considerando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La Samb ad Arezzo senza Palladini a un passo dal record di presenze da allenatore nella storia della Samb. Alla finestra c'è D'Alesio, ma si interverrà anche sul mercato di gennaio Vai su Facebook
Scienziati nel Pallone Daily, la Samb cerca il colpaccio in casa di un Arezzo quasi invincibile Vai su X
Samb in trasferta ad Arezzo senza sorprese: occhi sugli ex - 30 Dopo il terremoto in panchina, questa mattina la Samb ha svolto la classica seduta di rifinitura a porte chiuse. Segnala youtvrs.it
La Samb ad Arezzo con 433 tifosi e Mancinelli in panchina. Ballottaggio Eusepi-Sbaffo - In mezzo al campo il rientrante Moussa Touré (dopo il turno di squalifica), insieme a Kevin Candellori e Vincenzo Alfieri ... Segnala lanuovariviera.it
Samb, missione Arezzo con D'Alesio sullo sfondo. I rossoblù sfidano la capolista, l'ex Rimini favorito alla panchina - SAN BENEDETTO Potrebbe essere Filippo D’Alesio a sostituire Ottavio Palladini sulla panchina della Samb. Si legge su corriereadriatico.it