La rivoluzione degli Emirati parte da Ras Al Khaimah | ecco dove sta nascendo una Las Vegas sul mare

A circa un’ora di auto dal centro di Dubai, all’estremità settentrionale degli Emirati Arabi Uniti, Ras Al Khaimah, anche chiamata brevemente Rak, è nota per le sue ceramiche e le montagne. Per la sua natura e il ricco patrimonio culturale risalente a 7.000 anni fa. Oggi è una delle destinazioni più ambiziose del Paese, dove progetti multimilionari e nuovi concetti di ospitalità stanno rimodellando la sua immagine e la sua economia. Da qualche anno è sotto i riflettori perché si sta preparando per l’apertura nel 2027 del Wynn Al Marjan Island, un resort integrato da 5,1 miliardi di dollari che introdurrà per la prima volta il gioco da casinò regolamentato negli Emirati Arabi Uniti, integrandolo in un’esperienza di viaggio di lusso più ampia. 🔗 Leggi su Panorama.it

