La rivoluzione degli Emirati parte da Ras Al Khaimah | ecco dove sta nascendo una Las Vegas sul mare
A circa un’ora di auto dal centro di Dubai, all’estremità settentrionale degli Emirati Arabi Uniti, Ras Al Khaimah, anche chiamata brevemente Rak, è nota per le sue ceramiche e le montagne. Per la sua natura e il ricco patrimonio culturale risalente a 7.000 anni fa. Oggi è una delle destinazioni più ambiziose del Paese, dove progetti multimilionari e nuovi concetti di ospitalità stanno rimodellando la sua immagine e la sua economia. Da qualche anno è sotto i riflettori perché si sta preparando per l’apertura nel 2027 del Wynn Al Marjan Island, un resort integrato da 5,1 miliardi di dollari che introdurrà per la prima volta il gioco da casinò regolamentato negli Emirati Arabi Uniti, integrandolo in un’esperienza di viaggio di lusso più ampia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
EUROLEGA - Detto dal CEO di una competizione che si è venduta agli Emirati (con tanto di Final Four), si è tenuta per anni le russe per via degli sponsor (per poi cacciarle), si tiene le israeliane, esalta la criminalità organizzata e al suo interno ha squadre - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, invitata alla conferenza #OCSE “Simplifying for Success”, ho portato l’esperienza italiana sulla #semplificazione normativa. Nel panel dedicato a “Sbloccare la prosperità”, con i rappresentanti di Argentina, Cile, India, Emirati Arabi Uniti, ho raccontato “la Vai su X
A Ras al Khaimah tra natura e relax, l'altro emirato - Lasciarsi alle spalle le luci di Dubai per scoprire un'altra dimensione degli Emirati Arabi che combina natura, avventura e relax al mare e in montagna e a breve molto altro. Come scrive ansa.it
Ras Al Khaimah, tra mare e montagne. Negli Emirati una vacanza che sorprende - A un’ora da Dubai c’è un luogo dove il tempo scorre più lento, le montagne raccontano storie di mare e la modernità avanza ... Segnala huffingtonpost.it
Ras Al Khaimah, l’emirato della Natura - Tutti e tre (quasi) incontaminati e a portata di poco più di un’ora tra il picco più alto (quasi a 2mila metri), dove per buona parte dell’anno si può campeggiare in tenda ... Come scrive quotidiano.net