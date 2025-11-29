La rivoluzione degli Emirati parte da Ras Al Khaimah | ecco dove sta nascendo una Las Vegas sul mare

Panorama.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa un’ora di auto dal centro di Dubai, all’estremità settentrionale degli Emirati Arabi Uniti, Ras Al Khaimah, anche chiamata brevemente Rak, è nota per le sue ceramiche e le montagne. Per la sua natura e il ricco patrimonio culturale risalente a 7.000 anni fa. Oggi è una delle destinazioni più ambiziose del Paese, dove progetti multimilionari e nuovi concetti di ospitalità stanno rimodellando la sua immagine e la sua economia. Da qualche anno è sotto i riflettori perché si sta preparando per l’apertura nel 2027 del Wynn Al Marjan Island, un resort integrato da 5,1 miliardi di dollari che introdurrà per la prima volta il gioco da casinò regolamentato negli Emirati Arabi Uniti, integrandolo in un’esperienza di viaggio di lusso più ampia. 🔗 Leggi su Panorama.it

la rivoluzione degli emirati parte da ras al khaimah ecco dove sta nascendo una las vegas sul mare

© Panorama.it - La rivoluzione degli Emirati parte da Ras Al Khaimah: ecco dove sta nascendo una Las Vegas sul mare

Argomenti simili trattati di recente

rivoluzione emirati parte rasA Ras al Khaimah tra natura e relax, l'altro emirato - Lasciarsi alle spalle le luci di Dubai per scoprire un'altra dimensione degli Emirati Arabi che combina natura, avventura e relax al mare e in montagna e a breve molto altro. Come scrive ansa.it

rivoluzione emirati parte rasRas Al Khaimah, tra mare e montagne. Negli Emirati una vacanza che sorprende - A un’ora da Dubai c’è un luogo dove il tempo scorre più lento, le montagne raccontano storie di mare e la modernità avanza ... Segnala huffingtonpost.it

Ras Al Khaimah, l’emirato della Natura - Tutti e tre (quasi) incontaminati e a portata di poco più di un’ora tra il picco più alto (quasi a 2mila metri), dove per buona parte dell’anno si può campeggiare in tenda ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Emirati Parte Ras