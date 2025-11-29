La rinascita di Zaniolo all'Udinese | il talento inquieto che non ha mai smesso di lottare

Tra infortuni, trasferimenti e momenti complicati, Nicolò Zaniolo all'Udinese sembra aver trovato il palcoscenico giusto per ricominciare. Gol, leadership e determinazione raccontano una nuova fase della sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

3 - Nicolò #Zaniolo ha già segnato più gol in questo campionato (3 in 8 presenze) che in tutta la scorsa Serie A (2 in 23). Per lui 3 reti nelle ultime 4 gare di A, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 49 presenze nella competizione. Rinascita. #Udinese Vai su X

Ci serve il miglior #Zaniolo per conquistare la vittoria. Le ultime due prestazioni dell'Udinese sono state pessime dove anche Nicolò probabilmente è andato in linea con la squadra. Il suo calo è coinciso dopo i fatti di Roma. Non facili da gestire e digerire. Ma - facebook.com Vai su Facebook

La rinascita di Zaniolo all’Udinese: il talento inquieto che non ha mai smesso di lottare - Tra infortuni, trasferimenti e momenti complicati, Nicolò Zaniolo all'Udinese sembra aver trovato il palcoscenico giusto per ricominciare ... Lo riporta fanpage.it

Ci stavamo dimenticando del talento di Nicolò Zaniolo. Ma lui è tornato per ricordarcelo - Il giocatore visto nella prima parte della sua esperienza con la Roma sembrava svanito, tra infortuni gravissimi e esperienze poco fruttuose tra Inghilterra e Turchia. Da sport.sky.it

Zaniolo decisivo in Parma-Udinese, chi è: età, carriera, caratteristiche tecniche, vita privata, stipendio e il padre calciatore - Il trequartista dell'Udinese ha segnato il gol del vantaggio contro il Parma, nella prima gara del sabato di Serie A. Riporta msn.com