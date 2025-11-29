La rinascita di Zaniolo all'Udinese | il talento inquieto che non ha mai smesso di lottare

Fanpage.it | 29 nov 2025

Tra infortuni, trasferimenti e momenti complicati, Nicolò Zaniolo all'Udinese sembra aver trovato il palcoscenico giusto per ricominciare. Gol, leadership e determinazione raccontano una nuova fase della sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

