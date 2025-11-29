La Regione Puglia contesta i dati Agenas su screening oncologici | Errori macroscopici
La Regione Puglia contesta i dati dell'Agenas che individuerebbero l'Asl Bari tra le peggiori in Italia per i tre programmi di screening oncologici. A criticare i numeri sono, in una nota, il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro e il dirigente della Sezione Promozione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il presidente della Regione Puglia negli studi di Antenna Sud nella trasmissione “Labirinti” - facebook.com Vai su Facebook
Screening oncologici, Regione Puglia ‘Agenas rettifichi i dati’ - E’ quanto dichiara il dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia, chiedendo ad Agenas immediata rettifica dei dati diffusi nei g ... Si legge su trmtv.it
Case di Comunità. Regione Puglia su dati Agenas: “Non rispecchiano lo stato effettivo di avanzamento degli interventi” - La Regione in una nota: “Innanzitutto, il numero corretto delle strutture assegnate alla Puglia con il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2022 è di 120 Case di Comunità e 31 Ospedali di Comunità”, ... Lo riporta quotidianosanita.it
Salute, il ministero boccia la Puglia sugli screening oncologici. Ma la Regione replica: «Quei dati sono errati» - Il rapporto pubblicato ieri dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) bocciava la Puglia in merito agli screening oncologici, con "valori sotto le soglie ottimali", persistenti ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it