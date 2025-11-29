La Reggina cerca in casa contro il Gela continuità di risultati

Reggiotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reggina affronterà domenica il Gela allo stadio “Granillo” dopo la vittoria conquistata ad Enna. La partita, che inizierà alle ore 14.30, è valida per la 14^ giornata del girone I di serie D. Il tecnico degli amaranto Alfio Torrisi, prima di presentare il match, ha fatto delle precisazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Impresa Athletic Palermo sul campo della Reggina, Ferraro: "Abbiamo scritto una piccola pagina di storia, ho i brividi" - L'allenatore del club nerorosa commenta il capolavoro dei suoi ragazzi che ieri hanno espugnato il Granillo: "Vincere qui ha un valore unico. Da palermotoday.it

Reggina-Athletic Palermo, il commento finale: di Reggina ha solo il nome, anche la matricola siciliana passeggia al Granillo. E' il momento più buio della storia - Siamo in estrema difficoltà a commentare la partita di quella che è denominata Reggina, ma che di fatto non lo è. Lo riporta tuttoreggina.com

reggina cerca casa controReggina tra mercato e campionato, amaranto a Enna per invertire la rotta - La dirigenza cerca di trovare la quadra dopo i troppi risultati negativi di questo mesto autunno calcistico. Lo riporta reggiotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Reggina Cerca Casa Contro