La Reggina cerca in casa contro il Gela continuità di risultati

La Reggina affronterà domenica il Gela allo stadio “Granillo” dopo la vittoria conquistata ad Enna. La partita, che inizierà alle ore 14.30, è valida per la 14^ giornata del girone I di serie D. Il tecnico degli amaranto Alfio Torrisi, prima di presentare il match, ha fatto delle precisazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

