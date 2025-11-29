La Promessa Anticipazioni Spagnole | Curro e Angela innamorati ma è un amore impossibile!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro e Angela si innamoreranno; la loro relazione dovrà però affrontare ostacoli e pericoli ma soprattutto dovrà vedersela con due grandi nemici. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

