La Promessa anticipazioni 30 novembre | Manuel e Jana lasciano la tenuta e volano in Italia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel decide di partire per l'Italia accettando la proposta di Don Pedro, scatenando la rabbia iniziale dei marchesi. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Intanto Pia confessa la verità a Romulo sulla morte del Barone di Linaja. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Martina, sconvolta dall'arrivo di Jacobo e dai problemi economici della tenuta, non riesce subito ad avvertire Curro che Cruz e Lorenzo stanno preparando alle sue spalle un matrimonio combinato .

