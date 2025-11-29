La Promessa anticipazioni 29 novembre 2025 | Santos provoca Pia

Al palazzo dei Luján l'atmosfera è tesa per segreti e sospetti incrociati. La domestica Jana cerca di rassicurare Curro dopo una rivelazione sconvolgente sulle sue origini. Angela e Martina discutono del matrimonio combinato che Cruz e Lorenzo stanno preparando. Nel frattempo Santos insidia Pia, costringendo Don Rómulo e Don Ricardo a intervenire. La puntata di sabato 29 novembre 2025 promette scelte dolorose e nuovi strappi dentro la tenuta. Jana rivela a Curro la verità sulle sue origini. La domestica Jana racconta a Curro ciò che ha scoperto dal passato.

