La procura di Torino aveva archiviato l’indagine sull’imam Shahin che Piantedosi vuole espellere
Una denuncia presto archiviata dai pm perché non c’era nessun reato. La Digos della Questura di Torino aveva trasmesso alla procura un’annotazione sulle frasi pronunciate durante una manifestazione pro-Palestina il 9 ottobre da Mohamed Shahin, imam della moschea di San Salvario che aveva affermato di non ritenere gli attacchi di Hamas una violenza. Nelle sue frasi, per le quali la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha di fatto chiesto e ottenuto dal ministro Matteo Piantedosi l’espulsione del religioso, la procura non ha trovato alcun elemento per ipotizzare una violazione del codice penale, neanche un’istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
