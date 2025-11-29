La Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia accoglie l’opera Santa Rosalia dell’artista Carmelo Fabio D' Antoni
Il 25 novembre 2025, la Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” ha uf?cialmente accolto nel proprio patrimonio artistico la nuova opera sacra “Santa Rosalia”, donata dal pittore siciliano Carmelo Fabio D’Antoni, fondatore della corrente artistica contemporanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa è la Slow Food che ci piace: quella che costruisce ponti, unisce, forma e informa, anche con gli studenti universitari. La nostra Lina ha partecipato mercoledì 26 novembre all’incontro ospitato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Catania, dedicat - facebook.com Vai su Facebook
La Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia accoglie l’opera “Santa Rosalia” dell’artista Carmelo Fabio D’Antoni - Il 25 novembre 2025, la Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” ha uf?cialmente accolto nel proprio patrimonio artistico la nuova opera sacra “Santa Rosalia”, donata dal pitt ... Secondo mondopalermo.it
Giornata contro la violenza sulle donne: incontro di riflessione alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia - Un momento di incontro, riflessione e studio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra martedì 25 novembre. Si legge su blogsicilia.it
La Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia accoglie l’opera “Santa Rosalia” dell’artista Fabio D’Antoni - Il 25 novembre 2025, la Ponti?cia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” ha ufficialmente accolto nel proprio patrimonio artistico la nuova opera sacra “Santa Rosalia”, donata dal pit ... Da blogsicilia.it