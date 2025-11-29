La Polizia di Stato e gli studenti di Avellino uniscono arte e solidarietà per il Natale

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno la Questura di Avellino organizza una mostra di presepi tradizionali ed artistici dal titolo “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà”, giunta alla seconda edizione, che si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala “A. Manganelli” della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

polizia stato studenti avellino"Questo non è amore": la questura di Avellino incontra gli studenti - L'articolo "Questo non è amore": la questura di Avellino incontra gli studenti proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Al Meucci di Carpi la Polizia di Stato incontra gli studenti per sensibilizzare sul tema della violenza di genere - Nelle mattinate del 24 e 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha incontrato oltre 200 studenti dell’Istituto T ... sassuolo2000.it scrive

polizia stato studenti avellinoAvellino, tenta di uccidere una donna sulla A16: la polizia interviene grazie al pianto di un bimbo in un furgone, lei è salva - Giuseppe e Fabio della sottosezione di Polizia Stradale ad Avellino ovest, lungo l’autostrada A16, notano un furgone fermo in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Polizia Stato Studenti Avellino