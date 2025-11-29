La pesca in Maremma C’è una grave crisi regole europee stringenti

Grosseto, 29 novembre 2025 – La pesca in Maremma vive un momento di grande difficoltà, una crisi che in Toscana colpisce soprattutto la provincia di Grosseto. A denunciarlo è Roberto Manai di Federpesca, che parla di un settore indebolito da regole europee sempre più restrittive e da costi che crescono più velocemente dei ricavi. Un comparto che, nonostante le difficoltà, resta centrale per molti territori costieri. A Castiglione della Pescaia operano due pescherecci grandi con tre marittimi a bordo ciascuno e tre pescherecci più piccoli con due pescatori. All’Argentario la flotta è più consistente: quattro pescherecci a Porto Ercole, quindici a Porto Santo Stefano e settantasei pescatori complessivi, affiancati da una cooperativa con mercato di prima vendita e da un mercato privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

