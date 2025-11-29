La papamobile torna a Betlemme e diventa ambulanza | ma per i palestinesi è la fine del sogno di papa Francesco

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La papamobile trasformata in ambulanza, come da volontà di papa Francesco, fa ritorno a Betlemme. Per adesso gli israeliani ne negano l'accesso dentro la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

papamobile torna betlemme diventaEx papamobile diventa clinica mobile per i bambini di Gaza - Il 25 novembre è stata presentata a Betlemme la clinica mobile ricavata dal veicolo usato da Papa Francesco durante la visita del 2014. Secondo tg24.sky.it

