La nuova vita della mucca Minerva approda in Tv

La nuova vita di Minerva - la mucca fuggita da morte certa e poi salvata dalla parlamentare lecchese Michela Vittoria Brambilla - verrà ora raccontata in TV. Se ne parlerà infatti nella prossima puntata della trasmissione “Dalla parte degli animali”, in onda domenica 30 novembre, alle ore 10.05. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BARATTO KID – Nuova Vita agli Oggetti Torna l’iniziativa dedicata al riuso, alla condivisione e alla sostenibilità, che invita bambine e bambini a dare una seconda vita ai propri giochi! Promossa da Mani di Mamma, con il supporto del Comune di Borgo San - facebook.com Vai su Facebook

La nuova vita della mucca Minerva approda in Tv - Su Rete 4 la mucca fuggita dal macello e salvata dall'onorevole lecchese Michela Brambilla: "Vi mostreremo come si è ambientata al Cras con la compagna Miranda" ... Come scrive leccotoday.it

Torna in tv la mucca fuggita dal macello - Nella trasmissione di Michela Vittoria Brambilla sarà mostrata la sua nuova vita nel rifugio ... Si legge su monzatoday.it

'Salvata 3 volte': la fuga della mucca Minerva e il lieto fine raccontato da Michela Brambilla - Dopo oltre due mesi di fuga nei boschi brianzoli, la mucca Minerva è stata recuperata e portata al sicuro al rifugio Stella del Nord insieme all&rsq ... Segnala monza-news.it