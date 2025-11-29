A Trigoria sta nascendo una Roma diversa, più sicura, più fluida e finalmente consapevole del proprio valore. La crescita è evidente: ciò che nei mesi scorsi sembrava bloccato o inesploso ora sta venendo alla luce, spinto dal lavoro metodico di Gian Piero Gasperini e dalla fiducia totale di un gruppo che ha scelto di seguirlo senza riserve. Allo stesso modo, l’ambiente romanista vede nel tecnico una guida capace di costruire una squadra riconoscibile, intensa e sempre più competitiva. Nella fase iniziale della stagione le alternative erano ridotte e molte idee restavano sulla carta. Ora, come scrive Il Romanista, il tecnico ha finalmente una rosa più ampia e plasmata secondo le sue esigenze, condizione che gli permette di variare soluzioni, ruoli e struttura tattica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La nuova Roma prende forma: il lavoro di Gasperini esalta il potenziale nascosto