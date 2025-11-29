La notte nel cuore anticipazioni 30 Novembre 2025

Le indagini sulla morte di Andac portano la polizia a scoprire una telecamera nascosta che ha ripreso l’incidente, spostando i sospetti su Sevilay. Scampati al pericolo, Nuh e Sevilay decidono di tornare in Cappadocia, ma una telefonata del medico li travolge con una verità drammatica: Nuh è affetto da un tumore al cervello. Nel frattempo, al YeniSans Hotel fa il suo ingresso Peri, vecchia amica di Cihan, che si presenta come la sua fidanzata, lasciando tutti senza parole. Con il suo fascino irresistibile conquista subito l’attenzione di Bünyamin, che si offre di accompagnarla alla casa Sansalan per riposarsi dopo il viaggio. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - La notte nel cuore anticipazioni 30 Novembre 2025

