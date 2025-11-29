La New Pink Generation traina l’innovazione zootecnica

Flessibilità, creatività e una rinnovata attenzione al benessere animale, sono i punti di forza che le imprenditrici portano in un settore in profonda trasformazione come quello della zootecnia, confermando come la presenza femminile sia determinante per il futuro dell’allevamento italiano. È quanto emerge dai dati ufficiali e dalle esperienze di cui si è parlato nella seconda giornata delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona (27-29 novembre). La “New Pink Generation” non solo rinnova il volto dell’allevamento, ma ne sta rivoluzionando i paradigmi operativi con un approccio che coniuga tradizione e tecnologia avanzata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

