La New Pink Generation traina l’innovazione zootecnica

Nonewsmagazine.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flessibilità, creatività  e una rinnovata attenzione al  benessere   animale, sono i punti di forza che le  imprenditrici  portano in un settore in profonda trasformazione come quello della zootecnia, confermando come la presenza femminile sia determinante per il futuro dell’allevamento italiano. È quanto emerge dai dati ufficiali e dalle esperienze di cui si è parlato nella seconda giornata delle  Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona (27-29 novembre).  La  “New Pink Generation”  non solo rinnova il volto dell’allevamento, ma ne sta rivoluzionando i paradigmi operativi con un approccio che coniuga tradizione e tecnologia avanzata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

