La migrazione è compiuta | i promemoria di Google Keep sono passati a Google Tasks
La migrazione dei promemoria di Google Keep in Google Tasks è oramai in fase di implementazione a livello globale L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Fondazione Ghenie Chapels-Mecenatismo per l'Arte e l'Università degli Studi di Palermo sono lieti di invitarvi all'incontro con Loredana Longo quinta artista coinvolta nel progetto artistico e umanistico dedicato al tema della migrazione " Crossing Borders, - facebook.com Vai su Facebook