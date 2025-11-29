La migrazione è compiuta | i promemoria di Google Keep sono passati a Google Tasks

La migrazione dei promemoria di Google Keep in Google Tasks è oramai in fase di implementazione a livello globale L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

