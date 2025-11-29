La meteora Trump e i prossimi cicli geopolitici e macroeconomici nelle previsioni di un analista fuori dal coro | Roberto Mazzoni

Una voce indipendente e competente che conosce dal profondo le radici del "fenomeno Trump" e le ragioni delle sue attuali difficoltà Roberto Mazzoni, già imprenditore editoriale e informatico, giornalista, autore e saggista, oggi anche cittadino americano; lo seguo da circa un anno sul web pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La "meteora Trump" e i prossimi cicli geopolitici e macroeconomici nelle previsioni di un analista fuori dal coro: Roberto Mazzoni

Altre letture consigliate

Trump designa Riad 'maggior alleato' non membro della Nato. L'annuncio durante la cena di gala per bin Salman - facebook.com Vai su Facebook

Cremlino, vertice Putin-Trump 'nei prossimi giorni' - Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e americano Donald Trump dovrebbe tenersi "nei prossimi giorni" su "proposta della parte americana". Secondo ansa.it

Cremlino: “Vertice Putin-Trump nei prossimi giorni”. Il leader russo chiude su Zelensky, ma per la Casa Bianca dovrà vederlo - Un faccia a faccia tra i presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump dovrebbe tenersi “nei prossimi giorni“. Secondo ilfattoquotidiano.it

Trump: parlerò con Putin nei prossimi giorni - "Non sono affatto contento di quello che sta succedendo in Ucraina", ha aggiunto dicendosi comunque fiducioso ... Come scrive quotidiano.net