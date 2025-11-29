La manifattura italiana corre ma i gestionali restano indietro | Arke riscrive le regole

Il manifatturiero pesa per circa il 15% del Pil italiano, ma una larga parte delle imprese continua a lavorare con sistemi gestionali obsoleti, rigidi e costosi. Strumenti che spesso non rispecchiano i processi reali e rallentano decisioni che, nelle filiere moderne, devono essere rapide e data–driven. Da questa frizione – strutturale e sempre più evidente – nasce Arke, startup fondata nel 2024 da Michela Andreolli, classe 1998, ingegnere con esperienze in Google, Amazon e SAP. Prima di iniziare a codificare, Andreolli e il suo team hanno fatto quello che dovrebbero fare più spesso gli innovatori: hanno ascoltato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La manifattura italiana corre, ma i gestionali restano indietro: Arke riscrive le regole

