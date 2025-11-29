La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli | un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno

Firenze, 29 novembre 2025 – Le luci delle feste si accendono anche alla Fondazione Franco Zeffirelli, che per il periodo natalizio apre le sue porte ai visitatori con un calendario speciale ricco di suggestione e cultura. Nel cuore di Firenze, all’interno dell’antico Complesso di San Firenze, il Museo Zeffirelli accoglie chi desidera lasciarsi incantare dall’arte, dalla bellezza e dalla creatività del grande Maestro. Un dicembre ricco di aperture straordinarie. La stagione delle festività si inaugura l’8 dicembre, quando il Museo Zeffirelli sarà straordinariamente aperto per permettere a tutti di immergersi nelle scenografie, nei bozzetti, nei costumi e nella storia di una delle figure più affascinanti del teatro e del cinema del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La magia del Sacro Monte di Varese illuminato per le feste di Natale #sacromontedivarese #natale2025 https://www.varesenews.it/photogallery/il-sacro-monte-di-varese-illuminato-per-natale/ - facebook.com Vai su Facebook

La magia delle feste alla Fondazione Franco Zeffirelli: un viaggio nell’arte tra Natale e il nuovo anno - La stagione delle festività si inaugura l’8 dicembre, quando il Museo Zeffirelli sarà straordinariamente aperto per permettere a tutti di immergersi nelle scenografie, nei bozzetti, nei costumi e ... Riporta msn.com