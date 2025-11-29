La magia del musical Notre Dame de Paris arriva alla Reggia di Caserta
La magia del “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, con i testi di Pasquale Panella, arriva a Caserta. La produzione dello spettacolo, che nel 2027 taglierà il traguardo dei 25 anni, annuncia tre date, dal 17 al 19 luglio 2026, davanti alla Reggia. Lo spettacolo racconta la storia d’amore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
