La maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte | La leader è Elly Schlein ci guiderà lei alle Politiche 2027 È la soluzione naturale

Montepulciano (Siena) – La sintesi, nel corso di una lunga giornata di interventi, la dà naturalmente Andrea Orlando, uno dei promotori della maxi assemblea del Correntone Pd a Montepulciano: “Elly Schlein ha ridato un orizzonte al Pd ed è forte non solo perché ha vinto le primarie, ma perché rappresenta questa comunità. Abbiamo una leadership e abbiamo una coalizione, ma abbiamo anche un partito e lo dobbiamo utilizzare di più”. Eccolo là, il dilemma che si è agitato nei giorni che hanno preceduto questa assise: si vuole rafforzare o condizionare la segretaria? Né l’uno né l’altro, assicura Orlando: “Non siamo qui a dare consigli a una leader, c’è molto patriarcato in questo: a un segretario uomo non si direbbe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte: “La leader è Elly Schlein, ci guiderà lei alle Politiche 2027. È la soluzione naturale”

Altre letture consigliate

Da Montepulciano, le correnti di maggioranza del Pd lanciano un messaggio a Conte: si metta l'animo in pace, la candidata premier per il centrosinistra sarà Elly Schlein. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Studiando i flussi elettorali si scopre che nei territori al voto il divario tra i due schieramenti si è ridotto al 2,9%. A trascinare la coalizione di maggioranza è soprattutto la Lega, ma crescono anche #Fdi e Forza Italia Vai su X

La maggioranza Pd avvisa Giuseppe Conte: “La leader è Elly Schlein, ci guiderà lei alle Politiche 2027. È la soluzione naturale” - Andrea Orlando: “Abbiamo una leadership e abbiamo una coalizione, ma abbiamo anche un partito e lo dobbiamo utilizzare di più”. Secondo quotidiano.net

A Montepulciano il Pd avvisa Conte, 'la leader è Schlein' - Un paese tutto in salita come Montepulciano perché così sarà la corsa per arrivare al governo. Segnala ansa.it

Conte spariglia e spiazza il Pd. “Primarie? Mi occupo di economia” - Giuseppe Conte spariglia, adesso è economico, l’economista del popolo. Da ilfoglio.it