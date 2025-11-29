La lista stupri Liceo Giulio Cesare il ministro Valditara promette sanzioni
I nomi di nove ragazze sono finiti in un elenco scarabocchiato sulla parete di un bagno. Una scritta scioccante, ampiamente stigmatizzata, è comparsa su un muro del liceo Giulio Cesare. I nomi delle ragazze, presunte studentesse, sono infatti stati associati alla scritta “lista stupri”. Un fatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corriere della Sera. . Nove nomi e cognomi di studentesse, scritti con un pennarello rosso. E a fianco l'indicazione: «Lista stupri». L'aberrante elenco è comparso giovedì 27 novembre (due giorni dopo la celebrazione della Giornata internazionale contro la vio - facebook.com Vai su Facebook
“La lista degli stupri” sui muri del liceo Giulio Cesare di Roma: i nomi di nove studentesse Vai su X
Choc al liceo Giulio Cesare di Roma: spunta la ‘lista degli stupri’ con i nomi di nove studentesse - La denuncia del collettivo Zeroalibi: l’elenco comparso sul muro di un bagno. Riporta quotidiano.net
Roma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Come scrive tg24.sky.it
Roma, al liceo Giulio Cesare di Roma spunta la lista degli stupri. Valditara: "Basta violenza" - “Lista stupri”, con vicino nomi e cognomi, è questo quanto rinvenuto in uno dei ... Come scrive iltempo.it