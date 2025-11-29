La lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma i 9 nomi di studentesse sul muro La denuncia sui social Valditara | Subito sanzioni
«Quanto successo al liceo Giulio Cesare, con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse, è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente ». Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto sulla « lista di stupri » comparsa su una parete dei bagni per gli uomini al liceo classico statale di Roma, affiancata dai nomi e cognomi di una decina di ragazze. «Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere», ha sottolineato il ministro. Verificheremo anche come stanno andando all’interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove “Linee guida sulla educazione civica” e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane. 🔗 Leggi su Open.online
