La lista degli stupri al liceo la condanna della politica Da Cisint a Sasso | Gesto inaccettabile

Dopo la lista delle donne da stuprare, la "Lista stupri", con vicino nomi e cognomi, rinvenuta in uno dei bagni dei maschi al secondo piano del Liceo Giulio Cesare di Roma, arrivano le reazioni di sconcerto della politica. A parlare il capogruppo della Lega in commissione cultura Rossano Sasso: "Non voglio derubricare a bravata di qualche imbecille quanto accaduto nel liceo romano, giusto condannare e considerare come prioritaria la lotta anche culturale alla violenza di genere, che per me non passa da tentativi di indottrinamento ideologico gender fatti da questo o da quell'attivista, ma da una seria revisione delle politiche educative come ha iniziato a fare il Ministro Valditara con le nuove indicazioni nazionali.

